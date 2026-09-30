Analysten sehen für Sixt SE St-Aktie Luft nach oben

1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sixt SE St veröffentlicht.

1 Experte rät die Sixt SE St-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 91,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 21,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Sixt SE St in Höhe von 69,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 91,00 EUR 31,50 25.09.2026 UBS AG - - 21.09.2026

Redaktion finanzen.ch