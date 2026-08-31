Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novartis-Aktie unter die Lupe genommen.
Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 138,75 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,49 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Novartis in Höhe von 123,26 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|13,58
|28.08.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|13,58
|25.08.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|13,58
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|135,00 CHF
|9,52
|10.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Goldman Sachs Group Inc.
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