Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben

Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 138,75 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,49 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Novartis in Höhe von 123,26 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 140,00 CHF 13,58 28.08.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 13,58 25.08.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 13,58 19.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 135,00 CHF 9,52 10.08.2026

Redaktion finanzen.ch