Analysten sehen für KION GROUP-Aktie Luft nach oben

Die KION GROUP-Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.

14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der KION GROUP-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 53,73 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,46 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KION GROUP-Aktie von 33,27 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 51,00 EUR 53,29 30.10.2026 Warburg Research 52,00 EUR 56,30 30.10.2026 Bernstein Research 48,00 EUR 44,27 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 37,00 EUR 11,21 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR 80,34 29.10.2026 DZ BANK - - 16.10.2026 UBS AG 51,00 EUR 53,29 15.10.2026 Deutsche Bank AG 52,00 EUR 56,30 15.10.2026 Warburg Research 54,00 EUR 62,31 15.10.2026 Bernstein Research 48,00 EUR 44,27 15.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR 80,34 14.10.2026 UBS AG 59,00 EUR 77,34 13.10.2026 Warburg Research 58,00 EUR 74,33 07.10.2026 Bernstein Research 56,00 EUR 68,32 05.10.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 80,34 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR 80,34 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net