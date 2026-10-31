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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen für KION GROUP-Aktie Luft nach oben
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die KION GROUP-Aktie in den Fokus genommen.
Die KION GROUP-Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.
14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der KION GROUP-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 53,73 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,46 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KION GROUP-Aktie von 33,27 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|51,00 EUR
|53,29
|30.10.2026
|Warburg Research
|52,00 EUR
|56,30
|30.10.2026
|Bernstein Research
|48,00 EUR
|44,27
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|37,00 EUR
|11,21
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|80,34
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|UBS AG
|51,00 EUR
|53,29
|15.10.2026
|Deutsche Bank AG
|52,00 EUR
|56,30
|15.10.2026
|Warburg Research
|54,00 EUR
|62,31
|15.10.2026
|Bernstein Research
|48,00 EUR
|44,27
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|80,34
|14.10.2026
|UBS AG
|59,00 EUR
|77,34
|13.10.2026
|Warburg Research
|58,00 EUR
|74,33
|07.10.2026
|Bernstein Research
|56,00 EUR
|68,32
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|80,34
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|80,34
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
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|29.10.26
|KION GROUP Hold
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|29.10.26
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|30.10.26
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
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|KION GROUP Underperform
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|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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