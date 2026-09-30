Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Grand City Properties-Aktie Luft nach oben
Die Bewertungen der Analysten für die Grand City Properties-Aktie im Überblick.
Im September 2026 haben 2 Experten die Grand City Properties-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Grand City Properties ein Kursziel von 9,000 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,76 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 7,240 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|8,50 EUR
|17,40
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|9,50 EUR
|31,22
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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