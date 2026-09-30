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Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

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Analysen des Monats 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für Grand City Properties-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Grand City Properties-Aktie Luft nach oben

Die Bewertungen der Analysten für die Grand City Properties-Aktie im Überblick.

Grand City Properties
6.70 CHF -2.29%
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Im September 2026 haben 2 Experten die Grand City Properties-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Grand City Properties ein Kursziel von 9,000 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,76 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 7,240 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.8,50 EUR17,4007.09.2026
Jefferies & Company Inc.9,50 EUR31,2204.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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