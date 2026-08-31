Analysten sehen für Gerresheimer-Aktie Luft nach oben

Die Gerresheimer-Aktie wurde im August 2026 von 6 Experten analysiert.

1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer-Aktie mit Kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 30,43 EUR, was einem Anstieg von 2,31 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gerresheimer-Aktie von 28,12 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 46,00 EUR 63,58 28.08.2026 UBS AG 28,50 EUR 1,35 27.08.2026 Jefferies & Company Inc. 26,80 EUR -4,69 27.08.2026 Jefferies & Company Inc. 26,80 EUR -4,69 25.08.2026 UBS AG 28,50 EUR 1,35 05.08.2026 Deutsche Bank AG 26,00 EUR -7,54 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch