Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen für Gerresheimer-Aktie Luft nach oben
So schätzten Experten die Gerresheimer-Aktie im letzten Monat ein.
Die Gerresheimer-Aktie wurde im August 2026 von 6 Experten analysiert.
1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer-Aktie mit Kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 30,43 EUR, was einem Anstieg von 2,31 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gerresheimer-Aktie von 28,12 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 EUR
|63,58
|28.08.2026
|UBS AG
|28,50 EUR
|1,35
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|26,80 EUR
|-4,69
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|26,80 EUR
|-4,69
|25.08.2026
|UBS AG
|28,50 EUR
|1,35
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|-7,54
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|UBS AG
|27.07.26
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|28.04.26
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|Gerresheimer Sell
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|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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