Analysten sehen für Fresenius SE-Aktie Luft nach oben

Im August 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Fresenius SE-Aktie vorgenommen.

7 Analysten empfehlen die Fresenius SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 45,25 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 14.08.2026 UBS AG 56,00 EUR 23,77 12.08.2026 DZ BANK - - 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 21,56 07.08.2026 Deutsche Bank AG 56,00 EUR 23,77 06.08.2026 Barclays Capital 57,50 EUR 27,09 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 55,20 EUR 22,00 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 56,60 EUR 25,10 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 21,56 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch