Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie schwarz
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in den Fokus genommen.
10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie preis.
4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care (FMC) St mit Halten ein, 6 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,19 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, was einem Abschlag von 2,26 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,45 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|-23,95
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|Barclays Capital
|44,50 EUR
|12,80
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,30 EUR
|-18,12
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|39,00 EUR
|-1,14
|05.08.2026
|UBS AG
|36,00 EUR
|-8,75
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|1,39
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|31,00 EUR
|-21,42
|04.08.2026
|UBS AG
|37,00 EUR
|-6,21
|04.08.2026
|Bernstein Research
|44,65 EUR
|13,18
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,40 EUR
|-5,20
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|UBS AG
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|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
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|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
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|Deutsche Bank AG
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