Analysten sehen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie schwarz

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie preis.

4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care (FMC) St mit Halten ein, 6 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,19 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, was einem Abschlag von 2,26 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,45 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR -23,95 07.08.2026 DZ BANK - - 06.08.2026 Barclays Capital 44,50 EUR 12,80 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 32,30 EUR -18,12 05.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 39,00 EUR -1,14 05.08.2026 UBS AG 36,00 EUR -8,75 05.08.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 1,39 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 31,00 EUR -21,42 04.08.2026 UBS AG 37,00 EUR -6,21 04.08.2026 Bernstein Research 44,65 EUR 13,18 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 37,40 EUR -5,20 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch