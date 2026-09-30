EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für EssilorLuxottica-Aktie Luft nach oben
Im vergangenen Monat haben Experten die EssilorLuxottica-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Im vergangenen September haben 11 Experten die Aktie von EssilorLuxottica wie folgt eingeschätzt.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 221,82 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von EssilorLuxottica auf 144,60 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|260,00 EUR
|79,81
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 EUR
|72,89
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 EUR
|72,89
|29.09.2026
|Bernstein Research
|185,00 EUR
|27,94
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 EUR
|72,89
|25.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|165,00 EUR
|14,11
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 EUR
|31,40
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 EUR
|72,89
|22.09.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 EUR
|31,40
|22.09.2026
|Bernstein Research
|200,00 EUR
|38,31
|18.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 EUR
|72,89
|15.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
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|29.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
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|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
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|Barclays Capital
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
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|Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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EssilorLuxottica am 30.09.2026
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