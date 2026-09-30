Analysten sehen für EssilorLuxottica-Aktie Luft nach oben

Im vergangenen September haben 11 Experten die Aktie von EssilorLuxottica wie folgt eingeschätzt.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 221,82 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von EssilorLuxottica auf 144,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 260,00 EUR 79,81 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 EUR 72,89 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 EUR 72,89 29.09.2026 Bernstein Research 185,00 EUR 27,94 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 EUR 72,89 25.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 165,00 EUR 14,11 25.09.2026 RBC Capital Markets 190,00 EUR 31,40 22.09.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 EUR 72,89 22.09.2026 RBC Capital Markets 190,00 EUR 31,40 22.09.2026 Bernstein Research 200,00 EUR 38,31 18.09.2026 UBS AG - - 18.09.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 EUR 72,89 15.09.2026

Redaktion finanzen.ch