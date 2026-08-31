Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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31.08.2026 22:30:38
Analysten sehen für Cisco-Aktie Luft nach oben
Die Cisco-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Cisco mit Halten ein, 1 Analyst hält die Cisco-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 138,43 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Cisco auf 110,49 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
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|Datum
|DZ BANK
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|UBS AG
|138,00 USD
|24,90
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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