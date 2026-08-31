Analysten sehen für Cisco-Aktie Luft nach oben

Die Cisco-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Cisco mit Halten ein, 1 Analyst hält die Cisco-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 138,43 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Cisco auf 110,49 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 13.08.2026 UBS AG 138,00 USD 24,90 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch