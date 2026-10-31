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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen für BMW-Aktie Luft nach oben
So haben Experten die BMW-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
11 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.
4 Experten empfehlen die BMW-Aktie zu kaufen, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 67,64 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 9,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 57,80 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|3,81
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|58,00 EUR
|0,35
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|71,00 EUR
|22,84
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 EUR
|41,87
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|3,81
|12.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|3,81
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|3,81
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 EUR
|41,87
|01.10.2026
|Deutsche Bank AG
|71,00 EUR
|22,84
|01.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 EUR
|21,11
|01.10.2026
|UBS AG
|70,00 EUR
|21,11
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
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|BMW Underweight
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|RBC Capital Markets
|12.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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