Analysten sehen für BMW-Aktie Luft nach oben

11 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die BMW-Aktie zu kaufen, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 67,64 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 9,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 57,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 3,81 20.10.2026 RBC Capital Markets 58,00 EUR 0,35 14.10.2026 Deutsche Bank AG 71,00 EUR 22,84 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,00 EUR 41,87 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 3,81 12.10.2026 UBS AG 60,00 EUR 3,81 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 3,81 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,00 EUR 41,87 01.10.2026 Deutsche Bank AG 71,00 EUR 22,84 01.10.2026 Jefferies & Company Inc. 70,00 EUR 21,11 01.10.2026 UBS AG 70,00 EUR 21,11 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net