Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie schwarz

13 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 5 Analysten empfehlen die Beiersdorf-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Beiersdorf ein Kursziel von 80,31 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,49 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 82,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 72,00 EUR -13,04 30.10.2026 DZ BANK - - 29.10.2026 UBS AG 82,00 EUR -0,97 28.10.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR -15,46 28.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 72,00 EUR -13,04 28.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 74,00 EUR -10,63 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 80,00 EUR -3,38 27.10.2026 RBC Capital Markets 67,00 EUR -19,08 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 74,00 EUR -10,63 27.10.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 14,73 27.10.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 14,73 19.10.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 14,73 13.10.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 14,73 09.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 73,00 EUR -11,84 06.10.2026 DZ BANK - - 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net