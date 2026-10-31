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|
31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie schwarz
So schätzten Experten die Beiersdorf-Aktie im letzten Monat ein.
13 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 5 Analysten empfehlen die Beiersdorf-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Beiersdorf ein Kursziel von 80,31 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,49 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 82,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|72,00 EUR
|-13,04
|30.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|UBS AG
|82,00 EUR
|-0,97
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|-15,46
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|-13,04
|28.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|74,00 EUR
|-10,63
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 EUR
|-3,38
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|67,00 EUR
|-19,08
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|74,00 EUR
|-10,63
|27.10.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|14,73
|27.10.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|14,73
|19.10.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|14,73
|13.10.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|14,73
|09.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|73,00 EUR
|-11,84
|06.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Beiersdorf AG
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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