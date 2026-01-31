Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
31.01.2026 18:00:38
Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie Luft nach oben
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Beiersdorf-Aktie.
Beiersdorf
91.80 CHF 1.57%
Im Januar 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Beiersdorf-Aktie vorgenommen.
8 Analysten empfehlen die Beiersdorf-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Beiersdorf mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 116,91 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Beiersdorf auf 100,45 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|23.01.2026
|Barclays Capital
|112,00 EUR
|11,50
|23.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|144,00 EUR
|43,35
|19.01.2026
|Bernstein Research
|129,00 EUR
|28,42
|19.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|16.01.2026
|Bernstein Research
|129,00 EUR
|28,42
|15.01.2026
|Deutsche Bank AG
|105,00 EUR
|4,53
|12.01.2026
|Bernstein Research
|129,00 EUR
|28,42
|12.01.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|-10,40
|09.01.2026
|Bernstein Research
|129,00 EUR
|28,42
|07.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|-8,41
|07.01.2026
|Deutsche Bank AG
|98,00 EUR
|-2,44
|06.01.2026
|Bernstein Research
|129,00 EUR
|28,42
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
