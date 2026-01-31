Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie Luft nach oben

Im Januar 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Beiersdorf-Aktie vorgenommen.

8 Analysten empfehlen die Beiersdorf-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Beiersdorf mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 116,91 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Beiersdorf auf 100,45 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. - - 23.01.2026 Barclays Capital 112,00 EUR 11,50 23.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 144,00 EUR 43,35 19.01.2026 Bernstein Research 129,00 EUR 28,42 19.01.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 16.01.2026 Bernstein Research 129,00 EUR 28,42 15.01.2026 Deutsche Bank AG 105,00 EUR 4,53 12.01.2026 Bernstein Research 129,00 EUR 28,42 12.01.2026 UBS AG 90,00 EUR -10,40 09.01.2026 Bernstein Research 129,00 EUR 28,42 07.01.2026 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR -8,41 07.01.2026 Deutsche Bank AG 98,00 EUR -2,44 06.01.2026 Bernstein Research 129,00 EUR 28,42 05.01.2026

