Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Microsoft951692Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
KW 5: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Work-Life-Balance verbessern - So geht's
Bitcoin rutscht unter 80'000 Dollar: Schwäche am Kryptomarkt hält an
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Suche...
Plus500 Depot

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analystenprognosen 31.01.2026 18:00:38

Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie Luft nach oben

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf
91.80 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Im Januar 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Beiersdorf-Aktie vorgenommen.

8 Analysten empfehlen die Beiersdorf-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Beiersdorf mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 116,91 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Beiersdorf auf 100,45 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.--23.01.2026
Barclays Capital112,00 EUR11,5023.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)144,00 EUR43,3519.01.2026
Bernstein Research129,00 EUR28,4219.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--16.01.2026
Bernstein Research129,00 EUR28,4215.01.2026
Deutsche Bank AG105,00 EUR4,5312.01.2026
Bernstein Research129,00 EUR28,4212.01.2026
UBS AG90,00 EUR-10,4009.01.2026
Bernstein Research129,00 EUR28,4207.01.2026
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR-8,4107.01.2026
Deutsche Bank AG98,00 EUR-2,4406.01.2026
Bernstein Research129,00 EUR28,4205.01.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com