Analysten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial

Im August 2020 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie vorgenommen.

8 Experten empfehlen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zu kaufen, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 59,48 EUR, was einem Abschlag von 0,72 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie von 60,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) 55,00 EUR -8,64 07.08.2020 Independent Research GmbH 60,00 EUR -0,33 07.08.2020 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 61,00 EUR 1,33 07.08.2020 Barclays Capital 65,00 EUR 7,97 07.08.2020 UBS AG 65,00 EUR 7,97 06.08.2020 Deutsche Bank AG 68,00 EUR 12,96 06.08.2020 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR -8,64 06.08.2020 DZ BANK - - 06.08.2020 Goldman Sachs Group Inc. 68,20 EUR 13,29 05.08.2020 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 EUR -0,33 05.08.2020 Credit Suisse Group 59,60 EUR -1,00 05.08.2020 RBC Capital Markets 50,00 EUR -16,94 05.08.2020 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 EUR -0,33 05.08.2020 Jefferies & Company Inc. 46,90 EUR -22,09 05.08.2020 JP Morgan Chase & Co. 59,00 EUR -1,99 05.08.2020

Redaktion finanzen.ch