Analysten sehen bei UBS-Aktie Potenzial

Die UBS-Aktie wurde im Juni 2026 von 4 Experten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von UBS mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,25 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 11,19 CHF zum aktuellen SWX-Stand der UBS-Aktie von 40,06 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 45,00 CHF 12,33 29.06.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 CHF 49,78 25.06.2026 Barclays Capital 40,00 CHF -0,15 22.06.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 CHF 49,78 18.06.2026

Redaktion finanzen.ch