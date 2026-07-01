UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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01.07.2026 12:01:00
Analysten sehen bei UBS-Aktie Potenzial
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die UBS-Aktie geworfen.
Die UBS-Aktie wurde im Juni 2026 von 4 Experten analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von UBS mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,25 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 11,19 CHF zum aktuellen SWX-Stand der UBS-Aktie von 40,06 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|45,00 CHF
|12,33
|29.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 CHF
|49,78
|25.06.2026
|Barclays Capital
|40,00 CHF
|-0,15
|22.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 CHF
|49,78
|18.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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