Analysten sehen bei TUI-Aktie Potenzial

Im vergangenen August haben 10 Experten die Aktie von TUI wie folgt eingeschätzt.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der TUI-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 10,24 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TUI in Höhe von 7,034 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 9,75 EUR 38,61 19.08.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR 49,27 13.08.2026 Bernstein Research 8,60 EUR 22,26 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,20 EUR 73,44 12.08.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR 49,27 12.08.2026 UBS AG 9,60 EUR 36,48 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,50 EUR 77,71 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 7,00 EUR -0,48 12.08.2026 Bernstein Research 9,20 EUR 30,79 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,50 EUR 77,71 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch