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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Swiss Re-Aktie weniger Potenzial
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Swiss Re-Aktie abgegeben.
Die Swiss Re-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 118,80 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 34,55 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Swiss Re-Aktie von 153,35 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|124,00 CHF
|-19,14
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|120,00 CHF
|-21,75
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|130,00 CHF
|-15,23
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-28,27
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-28,27
|14.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|Barclays Capital
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|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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