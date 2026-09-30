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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Potenzial

SUSS MicroTec
68.89 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Experten haben ihre Einschätzung der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 113,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 39,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie von 73,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.109,00 EUR48,5030.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)125,00 EUR70,3022.09.2026
Warburg Research105,00 EUR43,0504.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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