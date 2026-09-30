SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Potenzial
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Experten haben ihre Einschätzung der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 113,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 39,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie von 73,40 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|109,00 EUR
|48,50
|30.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|70,30
|22.09.2026
|Warburg Research
|105,00 EUR
|43,05
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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