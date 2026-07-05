Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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05.07.2026 15:27:00
Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Novartis-Aktie im vergangenen Monat.
Die Novartis-Aktie wurde im Juni 2026 von 5 Analysten analysiert.
2 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein, 1 Analyst hält die Novartis-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Novartis ein Kursziel von 121,20 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,38 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 126,58 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|111,00 CHF
|-12,31
|30.06.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|10,60
|25.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-13,10
|11.06.2026
|Deutsche Bank AG
|135,00 CHF
|6,65
|09.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-13,10
|04.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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