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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Expertenmeinungen 05.07.2026 15:27:00

Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Novartis-Aktie im vergangenen Monat.

Novartis
127.53 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie wurde im Juni 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein, 1 Analyst hält die Novartis-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Novartis ein Kursziel von 121,20 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,38 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 126,58 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.111,00 CHF-12,3130.06.2026
Deutsche Bank AG140,00 CHF10,6025.06.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 CHF-13,1011.06.2026
Deutsche Bank AG135,00 CHF6,6509.06.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 CHF-13,1004.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3884 19.03.2027 156216104
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.1809 12.26 157230914
Long 11.7266 6.81 157975115
Long 15.9775 4.49 157975936
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.9859 8.41 157036435
Short 31.1756 1.68 158194604
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -42.46 129204045
Long 8 -12.36 129204049
Long 12 -8.19 142861637
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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