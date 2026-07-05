Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Die Novartis-Aktie wurde im Juni 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein, 1 Analyst hält die Novartis-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Novartis ein Kursziel von 121,20 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,38 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 126,58 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 111,00 CHF -12,31 30.06.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 10,60 25.06.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -13,10 11.06.2026 Deutsche Bank AG 135,00 CHF 6,65 09.06.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -13,10 04.06.2026

Redaktion finanzen.ch