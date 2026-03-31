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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Aussichten 31.03.2026 18:00:38

Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

So haben Experten die Novartis-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Novartis
121.65 CHF 1.48%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie wurde im März 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 117,75 CHF für die Novartis-Aktie, was einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 120,86 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.105,00 CHF-13,1231.03.2026
Deutsche Bank AG135,00 CHF11,7030.03.2026
Barclays Capital120,00 CHF-0,7127.03.2026
Deutsche Bank AG135,00 CHF11,7024.03.2026
UBS AG116,00 CHF-4,0223.03.2026
Barclays Capital120,00 CHF-0,7120.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.101,00 CHF-16,4320.03.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)110,00 CHF-8,9906.03.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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30.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Novartis Neutral UBS AG
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Short 13’627.59 13.62 SEWB5U
Short 14’120.50 8.86 SV5BGU
SMI-Kurs: 12’776.79 31.03.2026 17:31:45
Long 12’287.72 19.20 SC4B0U
Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
Long 11’527.17 8.95 S4TBHU
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