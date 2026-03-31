Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Die Novartis-Aktie wurde im März 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 117,75 CHF für die Novartis-Aktie, was einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 120,86 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 105,00 CHF -13,12 31.03.2026 Deutsche Bank AG 135,00 CHF 11,70 30.03.2026 Barclays Capital 120,00 CHF -0,71 27.03.2026 Deutsche Bank AG 135,00 CHF 11,70 24.03.2026 UBS AG 116,00 CHF -4,02 23.03.2026 Barclays Capital 120,00 CHF -0,71 20.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 101,00 CHF -16,43 20.03.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 110,00 CHF -8,99 06.03.2026

Redaktion finanzen.ch