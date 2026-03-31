Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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31.03.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
So haben Experten die Novartis-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Die Novartis-Aktie wurde im März 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 117,75 CHF für die Novartis-Aktie, was einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 120,86 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|105,00 CHF
|-13,12
|31.03.2026
|Deutsche Bank AG
|135,00 CHF
|11,70
|30.03.2026
|Barclays Capital
|120,00 CHF
|-0,71
|27.03.2026
|Deutsche Bank AG
|135,00 CHF
|11,70
|24.03.2026
|UBS AG
|116,00 CHF
|-4,02
|23.03.2026
|Barclays Capital
|120,00 CHF
|-0,71
|20.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|101,00 CHF
|-16,43
|20.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|110,00 CHF
|-8,99
|06.03.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
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|Deutsche Bank AG
|10:27
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|Novartis Sell
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
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