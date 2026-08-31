MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei MTU Aero Engines-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Experten für die MTU Aero Engines-Aktie.
MTU Aero Engines Experten haben ihre Einschätzung der MTU Aero Engines-Aktie veröffentlicht.
3 Experten stufen die MTU Aero Engines-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 408,13 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von MTU Aero Engines auf 352,10 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|465,00 EUR
|32,06
|24.08.2026
|RBC Capital Markets
|365,00 EUR
|3,66
|20.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|380,00 EUR
|7,92
|19.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|390,00 EUR
|10,76
|18.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|460,00 EUR
|30,64
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|435,00 EUR
|23,54
|13.08.2026
|Barclays Capital
|420,00 EUR
|19,28
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Warburg Research
|350,00 EUR
|-0,60
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|RBC Capital Markets
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|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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