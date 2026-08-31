Analysten sehen bei MTU Aero Engines-Aktie Potenzial

MTU Aero Engines Experten haben ihre Einschätzung der MTU Aero Engines-Aktie veröffentlicht.

3 Experten stufen die MTU Aero Engines-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 408,13 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von MTU Aero Engines auf 352,10 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 465,00 EUR 32,06 24.08.2026 RBC Capital Markets 365,00 EUR 3,66 20.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 380,00 EUR 7,92 19.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 390,00 EUR 10,76 18.08.2026 Jefferies & Company Inc. 460,00 EUR 30,64 13.08.2026 Deutsche Bank AG 435,00 EUR 23,54 13.08.2026 Barclays Capital 420,00 EUR 19,28 07.08.2026 DZ BANK - - 05.08.2026 Warburg Research 350,00 EUR -0,60 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch