MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei MLP SE-Aktie Potenzial
Die MLP SE-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten stufen die MLP SE-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von MLP SE auf 9,450 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,00 EUR
|37,57
|14.08.2026
|Baader Bank
|8,80 EUR
|-6,88
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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