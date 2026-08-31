Analysten sehen bei MLP SE-Aktie Potenzial

Die MLP SE-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten stufen die MLP SE-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von MLP SE auf 9,450 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 13,00 EUR 37,57 14.08.2026 Baader Bank 8,80 EUR -6,88 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch