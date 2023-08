Analysten sehen bei Meta Platforms-Aktie Potenzial

Im Juli 2023 haben 26 Analysten eine Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie vorgenommen.

25 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst hält die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 369,12 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, was einem Anstieg von 50,28 USD zum aktuellen NDB-Kurs in Höhe von 318,84 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Credit Suisse Group 407,00 USD 27,65 27.07.2023 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 25,46 27.07.2023 RBC Capital Markets 400,00 USD 25,46 27.07.2023 Jefferies & Company Inc. 360,00 USD 12,91 19.07.2023 Credit Suisse Group 361,00 USD 13,22 17.07.2023 Goldman Sachs Group Inc. 335,00 USD 5,07 17.07.2023

Redaktion finanzen.ch