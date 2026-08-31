Analysten sehen bei Merck-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Merck-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 141,43 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Merck-Aktie von 139,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 150,00 EUR 7,91 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 144,00 EUR 3,60 19.08.2026 Deutsche Bank AG 141,00 EUR 1,44 11.08.2026 Bernstein Research 151,00 EUR 8,63 07.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Deutsche Bank AG 125,00 EUR -10,07 07.08.2026 UBS AG 150,00 EUR 7,91 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 129,00 EUR -7,19 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch