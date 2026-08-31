Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Merck-Aktie Potenzial
Wie Experten die Merck-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Merck-Aktie abgegeben.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 141,43 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Merck-Aktie von 139,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|150,00 EUR
|7,91
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|144,00 EUR
|3,60
|19.08.2026
|Deutsche Bank AG
|141,00 EUR
|1,44
|11.08.2026
|Bernstein Research
|151,00 EUR
|8,63
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|125,00 EUR
|-10,07
|07.08.2026
|UBS AG
|150,00 EUR
|7,91
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|129,00 EUR
|-7,19
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
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|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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|Bernstein Research
|07.08.26
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|DZ BANK
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
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|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
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