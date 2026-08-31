LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei LEG Immobilien-Aktie Potenzial
So haben Experten die LEG Immobilien-Aktie zuletzt eingeschätzt.
7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu LEG Immobilien veröffentlicht.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 75,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 26,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der LEG Immobilien-Aktie von 49,18 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|51,00 EUR
|3,70
|24.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|21.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|64,50 EUR
|31,15
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|67,00 EUR
|36,23
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|82,00 EUR
|66,73
|05.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|85,00 EUR
|72,83
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|83,00
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|89,00 EUR
|80,97
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
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|13.08.26
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