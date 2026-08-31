Analysten sehen bei LEG Immobilien-Aktie Potenzial

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu LEG Immobilien veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 75,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 26,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der LEG Immobilien-Aktie von 49,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 51,00 EUR 3,70 24.08.2026 Jefferies & Company Inc. - - 21.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 64,50 EUR 31,15 13.08.2026 Deutsche Bank AG 67,00 EUR 36,23 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 82,00 EUR 66,73 05.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 85,00 EUR 72,83 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 83,00 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 89,00 EUR 80,97 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch