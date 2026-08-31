Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einschätzungen
|
31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Intesa Sanpaolo-Aktie Potenzial
Was Intesa Sanpaolo-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Analyse der Intesa Sanpaolo-Aktie abgegeben.
1 Analyst empfiehlt die Intesa Sanpaolo-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 7,800 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,00 EUR zum aktuellen FSE-Stand der Intesa Sanpaolo-Aktie von 6,799 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|7,80 EUR
|14,72
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.