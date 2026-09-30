Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’690 -1.0%  SPI 19’417 -1.0%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’021 -0.7%  Euro 0.9435 -0.3%  EStoxx50 6’213 -0.9%  Gold 4’163 0.1%  Bitcoin 69’978 0.2%  Dollar 0.8358 0.0%  Öl 100.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Analyse: Overweight-Bewertung für Givaudan-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Fresenius-Aktie: Vollübernahme von mAbxience abgeschlossen - Aktie tiefer
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
Suche...
Plus500 Depot

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen des Monats 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Henkel vz-Aktie in den Fokus genommen.

Henkel vz.
68.27 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Henkel vz-Aktie abgegeben.

2 Experten stufen die Henkel vz-Aktie als Kauf ein, 6 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,98 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Henkel vz auf 73,02 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research74,96 EUR2,6630.09.2026
DZ BANK--29.09.2026
Deutsche Bank AG80,00 EUR9,5625.09.2026
JP Morgan Chase & Co.65,00 EUR-10,9825.09.2026
Jefferies & Company Inc.78,00 EUR6,8225.09.2026
UBS AG71,00 EUR-2,7724.09.2026
Bernstein Research74,96 EUR2,6617.09.2026
Bernstein Research74,96 EUR2,6616.09.2026
Deutsche Bank AG81,00 EUR10,9309.09.2026
Bernstein Research74,96 EUR2,6607.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten