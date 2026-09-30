Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Henkel vz-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Henkel vz-Aktie abgegeben.
2 Experten stufen die Henkel vz-Aktie als Kauf ein, 6 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,98 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Henkel vz auf 73,02 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|2,66
|30.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|9,56
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-10,98
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|78,00 EUR
|6,82
|25.09.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|-2,77
|24.09.2026
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|2,66
|17.09.2026
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|2,66
|16.09.2026
|Deutsche Bank AG
|81,00 EUR
|10,93
|09.09.2026
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|2,66
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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