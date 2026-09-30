Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Henkel vz-Aktie abgegeben.

2 Experten stufen die Henkel vz-Aktie als Kauf ein, 6 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,98 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Henkel vz auf 73,02 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 74,96 EUR 2,66 30.09.2026 DZ BANK - - 29.09.2026 Deutsche Bank AG 80,00 EUR 9,56 25.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -10,98 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 78,00 EUR 6,82 25.09.2026 UBS AG 71,00 EUR -2,77 24.09.2026 Bernstein Research 74,96 EUR 2,66 17.09.2026 Bernstein Research 74,96 EUR 2,66 16.09.2026 Deutsche Bank AG 81,00 EUR 10,93 09.09.2026 Bernstein Research 74,96 EUR 2,66 07.09.2026

Redaktion finanzen.ch