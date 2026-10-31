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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial
Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
6 Analysten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 50,83 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 6,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 44,28 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|51,00 EUR
|15,18
|31.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|10,66
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|8,40
|30.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|10,66
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|21,95
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|21,95
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu FUCHS SE VZ
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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