Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Eni-Aktie Potenzial
Wie Experten die Eni-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Die Eni-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 27,75 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,49 EUR zum aktuellen FSE-Stand der Eni-Aktie von 23,26 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|28,98
|25.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,50 EUR
|9,63
|20.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Eni S.p.A.
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|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
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