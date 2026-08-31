Analysten sehen bei Eni-Aktie Potenzial

Die Eni-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 27,75 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,49 EUR zum aktuellen FSE-Stand der Eni-Aktie von 23,26 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 28,98 25.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 25,50 EUR 9,63 20.08.2026

Redaktion finanzen.ch