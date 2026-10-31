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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Continental-Aktie Potenzial
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Continental-Aktie im vergangenen Monat.
Die Continental-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Analysten empfehlen die Continental-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 83,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Continental auf 66,58 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|90,00 EUR
|35,18
|09.10.2026
|Bernstein Research
|82,00 EUR
|23,16
|08.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|17,15
|05.10.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|35,18
|01.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|17,15
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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