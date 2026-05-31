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Experten-Einschätzungen 31.05.2026 22:30:38

Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

Boeing
180.87 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 287,78 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 56,63 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 231,15 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6226.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6225.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6218.05.2026
RBC Capital Markets275,00 USD18,9712.05.2026
UBS AG285,00 USD23,3012.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6211.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6204.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6204.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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26.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
25.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
12.05.26 Boeing Buy UBS AG
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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