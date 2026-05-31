Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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31.05.2026 22:30:38
Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.
9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis.
9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 287,78 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 56,63 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 231,15 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|27,62
|26.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|27,62
|25.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|27,62
|18.05.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|18,97
|12.05.2026
|UBS AG
|285,00 USD
|23,30
|12.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|27,62
|11.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|27,62
|04.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|27,62
|04.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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