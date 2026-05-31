Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 287,78 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 56,63 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 231,15 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 26.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 25.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 18.05.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 18,97 12.05.2026 UBS AG 285,00 USD 23,30 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 11.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 04.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 04.05.2026

Redaktion finanzen.ch