Analysten sehen bei Befesa-Aktie Potenzial

Die Befesa-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Befesa-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 42,00 EUR für die Befesa-Aktie, was einem Anstieg von 5,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 36,15 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 45,00 EUR 24,48 07.08.2026 Deutsche Bank AG 39,00 EUR 7,88 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch