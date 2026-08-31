Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einschätzungen
|
31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Befesa-Aktie Potenzial
Wie Experten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Die Befesa-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Befesa-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 42,00 EUR für die Befesa-Aktie, was einem Anstieg von 5,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 36,15 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|24,48
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|39,00 EUR
|7,88
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Befesa
|
21.08.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: So schätzen Experten die Befesa-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
29.07.26
|EQS-News: Befesa erzielt starkes 2. Quartal 2026: Bereinigtes EBITDA steigt um 17% auf 66 Mio. €; Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-News: Befesa delivers strong Q2 2026, adjusted EBITDA up 17% to €66m reaffirming the outlook for the full year (EQS Group)
Analysen zu Befesa
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.