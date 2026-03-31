Analysten sehen bei Bayer-Aktie Potenzial

Die Bayer-Aktie wurde im März 2026 von 17 Analysten unter die Lupe genommen.

14 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 46,85 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 39,39 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 48,00 EUR 21,87 30.03.2026 UBS AG 52,00 EUR 32,03 26.03.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 21,87 16.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 54,00 EUR 37,11 16.03.2026 UBS AG 52,00 EUR 32,03 16.03.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 21,87 11.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 26,95 09.03.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 21,87 09.03.2026 Deutsche Bank AG 23,00 EUR -41,60 05.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 54,00 EUR 37,11 05.03.2026 Barclays Capital 50,00 EUR 26,95 05.03.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 1,56 05.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 26,95 04.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 54,50 EUR 38,38 04.03.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -36,52 04.03.2026 Barclays Capital 50,00 EUR 26,95 04.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 26,95 04.03.2026

Redaktion finanzen.ch