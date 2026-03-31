Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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|
31.03.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Bayer-Aktie Potenzial
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Bayer-Aktie im Überblick.
Die Bayer-Aktie wurde im März 2026 von 17 Analysten unter die Lupe genommen.
14 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 46,85 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 39,39 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|21,87
|30.03.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|32,03
|26.03.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|21,87
|16.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|54,00 EUR
|37,11
|16.03.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|32,03
|16.03.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|21,87
|11.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|26,95
|09.03.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|21,87
|09.03.2026
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|-41,60
|05.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|54,00 EUR
|37,11
|05.03.2026
|Barclays Capital
|50,00 EUR
|26,95
|05.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|1,56
|05.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|26,95
|04.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|54,50 EUR
|38,38
|04.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-36,52
|04.03.2026
|Barclays Capital
|50,00 EUR
|26,95
|04.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|26,95
|04.03.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bayer Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Hold
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