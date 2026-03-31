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Monats-Einstufungen 31.03.2026 18:00:38

Analysten sehen bei Bayer-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Bayer-Aktie Potenzial

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Bayer-Aktie im Überblick.

Bayer
36.18 CHF 1.98%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie wurde im März 2026 von 17 Analysten unter die Lupe genommen.

14 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 46,85 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 39,39 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital48,00 EUR21,8730.03.2026
UBS AG52,00 EUR32,0326.03.2026
Barclays Capital48,00 EUR21,8716.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.54,00 EUR37,1116.03.2026
UBS AG52,00 EUR32,0316.03.2026
Barclays Capital48,00 EUR21,8711.03.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR26,9509.03.2026
Barclays Capital48,00 EUR21,8709.03.2026
Deutsche Bank AG23,00 EUR-41,6005.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.54,00 EUR37,1105.03.2026
Barclays Capital50,00 EUR26,9505.03.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR1,5605.03.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR26,9504.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.54,50 EUR38,3804.03.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-36,5204.03.2026
Barclays Capital50,00 EUR26,9504.03.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR26,9504.03.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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16.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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