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Analysteneinschätzung 09.04.2026 21:31:00

Analyst zeigt sich für Siemens Energy zuversichtlich - Aktie fällt dennoch

Analyst zeigt sich für Siemens Energy zuversichtlich - Aktie fällt dennoch

JPMorgan hält an seiner optimistischen Einschätzung für Siemens Energy fest. Strukturelle Trends wie Energiesicherheit könnten weiteres Kurspotenzial eröffnen.

JPMorgan Chase
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• JPMorgan bestätigt "Overweight" und sieht 21 Prozent Aufwärtspotenzial
• Energiesicherheit und Effizienz als zentrale Wachstumstreiber
• Aktie nach Kurssprung wieder etwas schwächer

JPMorgan sieht strukturelle Treiber für Siemens Energy

Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und sein Team verweisen laut einer Analyse auf die zunehmende Bedeutung struktureller Trends wie Energiesicherheit und Energieeffizienz, die unabhängig von geopolitischen Konflikten weiter an Relevanz gewinnen dürften. Zwar seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt, doch die langfristige Nachfrageentwicklung bleibe intakt, wie dpa-AFX berichtet.

JPMorgan sieht demnach noch rund 21 Prozent Aufwärtspotenzial zum letzten Schlusskurs von 165,20 Euro - und gehört damit zu den grössten Bullen für das Papier. Siemens Energy zählt dabei zu den bevorzugten Werten im europäischen Investitionsgütersektor, insbesondere im Kontext steigender Anforderungen an stabile Energieversorgungssysteme.

Digitalisierung rückt verstärkt in den Fokus

Zuletzt rückte zudem eine vertiefte Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) in den Vordergrund. Siemens Energy will verstärkt auf Cloud-Lösungen und künstliche Intelligenz setzen, um Prozesse effizienter zu gestalten und neue Energieinfrastruktur voranzutreiben. Die Kooperation gilt als strategisch wichtig, da sie sowohl operative Effizienzsteigerungen als auch neue Geschäftsfelder ermöglichen könnte.

Nach Kurssprung: Aktie gibt nach

An der Börse zeigte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt schwankungsanfällig. Nachdem das Papier am Vortag noch um 11,82 Prozent auf 165,20 Euro gestiegen war, geht es am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,96 Prozent auf 163,80 Euro nach unten.

Der Analystenkonsens fällt insgesamt moderat positiv aus: Laut TipRanks liegen 15 Bewertungen vor, davon elf mit "Buy" und vier mit "Hold". Das durchschnittliche Kursziel von 167,08 Euro signalisiert allerdings nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial von rund 1,14 Prozent.

Damit zeigt sich ein gemischtes Bild bei den Analysteneinschätzungen: Während JPMorgan deutliches Kurspotenzial sieht, sind andere Analysten etwas vorsichtiger positioniert. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate rückt zunehmend die Frage in den Fokus, ob die Bewertung bereits einen Grossteil der positiven Erwartungen widerspiegelt.

Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ALSO-Aktie fester: Starkes erstes Quartal bei Westcoast

Bildquelle: Siemens Energy AG

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