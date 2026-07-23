Analyst sieht 66 Prozent Kurschance: Steht der Microsoft-Aktie eine Langfrist-Rally bevor?

Bernstein-Analyst Moerdler bestätigt sein Kursziel von 646 US-Dollar

Entscheidende Ausbruch soll erst in kommenden Quartalen erfolgen

Microsoft-Zahlen voraus

Bernstein-Analyst Mark Moerdler hat sein Kursziel von 646 US-Dollar für die Microsoft-Aktie bekräftigt und darüber hinaus seine Einstufung auf "Outperform" belassen, wie MarketWatch berichtet. Der Wert impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 66 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch, der bei 390,34 US-Dollar gelegen hatte. Am Donnerstag entfernt sich der Titel wieder etwas von der Marke und büsst an der NASDAQ zeitweise 2,12 Prozent auf 382,06 US-Dollar ein.

Anleger dürften diese Aussichten begrüssen, immerhin haben sie seit Jahresstart mit ihrem Microsoft-Investment kräftige Verluste von 19,29 Prozent eingefahren. Eine schnelle Kursumkehr ist allerdings nicht zu erwarten: Trotz der optimistischen Einschätzung rechnet Moerdler laut dem Bericht nicht damit, dass ausgerechnet die für den 29. Juli 2026 angesetzten Zahlen zum vierten Fiskalquartal den erwarteten Ausbruch auslösen. Den entscheidenden Wendepunkt sieht er erst in den folgenden Quartalen.

Zwei Bedingungen für eine höhere Bewertung

Laut MarketWatch nennt Moerdler zwei Voraussetzungen dafür, dass der Markt Microsoft ein höheres Bewertungsniveau zugesteht: Erstens müsse das Unternehmen überzeugend zeigen, dass das Wachstum bei der Cloud-Plattform Azure den Umfang der laufenden Investitionen rechtfertigt. Zweitens müssten sich die Bruttomargen von Azure stabilisieren, die zuletzt sowohl unter knappen CPU- und GPU-Kapazitäten als auch unter gestiegenen Speicherkosten gelitten hätten. Microsoft hatte im vorigen Quartal Investitionsausgaben von 190 Milliarden US-Dollar für das Kalenderjahr 2026 in Aussicht gestellt, ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während der Marktkonsens laut MarketWatch bei rund 233 Milliarden US-Dollar liegt.

Analystenhäuser mehrheitlich bullish für die Microsoft-Aktie

Mit seiner Einschätzung steht Moerdler nicht allein, wenn auch mit unterschiedlichen Kurszielen: Morgan Stanley-Analyst Adam Wood nahm die Aktie am 21. Juli mit einem Kursziel von 600 US-Dollar und der Einstufung "Overweight" neu in die Bewertung auf und verweist auf eine erwartete Beschleunigung des Azure-Wachstums in der zweiten Jahreshälfte. Die Bank of America bestätigte kurz vor den Zahlen ihr Kaufrating mit einem vorsichtigeren Kursziel von 500 US-Dollar. Bei TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft-Aktie bei rund 559 US-Dollar. Von 37 Analysten, die die Aktie bewerten, haben 35 ein Kaufrating vergeben - dem stehen eine "Halten"- und eine Verkaufsempfehlung entgegen.

Ob sich der von Moerdler erwartete Wendepunkt tatsächlich erst in den auf das kommende Quartal folgenden Monaten einstellt, dürfte sich am ehesten daran ablesen lassen, wie sich Azure-Wachstum und -Margen in den Zahlen zum 29. Juli entwickeln und welchen Ausblick das Management für die Monate danach gibt.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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