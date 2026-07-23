Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 -0.7%  SPI 19’932 -0.8%  Dow 51’654 -1.1%  DAX 24’763 -1.6%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 6’210 -1.7%  Gold 4’044 -2.1%  Bitcoin 52’978 -1.5%  Dollar 0.8169 0.3%  Öl 100.4 6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882SpaceX156888148Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
T-Mobile US übertrifft Erwartungen bei Neukunden - Aktie fällt dennoch
Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?
Gurit-Aktie im Fokus: CEO legt mit sofortiger Wirkung Amt nieder
Aktie freundlich: Gewinn- und Umsatzplus bei IBM - Wachstumsprognose leicht gesenkt - Übernahme von HRL Laboratories
Alphabet offenbart erstmals offiziellen Wert der SpaceX-Beteiligung: So viel steckt im Musk-Konzern
Suche...
ETF Sparplan

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyst bullish 23.07.2026 20:55:00

Analyst sieht 66 Prozent Kurschance: Steht der Microsoft-Aktie eine Langfrist-Rally bevor?

Analyst sieht 66 Prozent Kurschance: Steht der Microsoft-Aktie eine Langfrist-Rally bevor?

Bernstein bleibt für Microsoft ausgesprochen optimistisch und sieht ein Kursziel von 646 US-Dollar. Der erwartete Wendepunkt soll aber nicht sofort eintreten.

Microsoft
309.38 CHF -2.49%
Kaufen Verkaufen
  • Bernstein-Analyst Moerdler bestätigt sein Kursziel von 646 US-Dollar
  • Entscheidende Ausbruch soll erst in kommenden Quartalen erfolgen
  • Microsoft-Zahlen voraus

Bernstein-Analyst Mark Moerdler hat sein Kursziel von 646 US-Dollar für die Microsoft-Aktie bekräftigt und darüber hinaus seine Einstufung auf "Outperform" belassen, wie MarketWatch berichtet. Der Wert impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 66 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch, der bei 390,34 US-Dollar gelegen hatte. Am Donnerstag entfernt sich der Titel wieder etwas von der Marke und büsst an der NASDAQ zeitweise 2,12 Prozent auf 382,06 US-Dollar ein.

Anleger dürften diese Aussichten begrüssen, immerhin haben sie seit Jahresstart mit ihrem Microsoft-Investment kräftige Verluste von 19,29 Prozent eingefahren. Eine schnelle Kursumkehr ist allerdings nicht zu erwarten: Trotz der optimistischen Einschätzung rechnet Moerdler laut dem Bericht nicht damit, dass ausgerechnet die für den 29. Juli 2026 angesetzten Zahlen zum vierten Fiskalquartal den erwarteten Ausbruch auslösen. Den entscheidenden Wendepunkt sieht er erst in den folgenden Quartalen.

Zwei Bedingungen für eine höhere Bewertung

Laut MarketWatch nennt Moerdler zwei Voraussetzungen dafür, dass der Markt Microsoft ein höheres Bewertungsniveau zugesteht: Erstens müsse das Unternehmen überzeugend zeigen, dass das Wachstum bei der Cloud-Plattform Azure den Umfang der laufenden Investitionen rechtfertigt. Zweitens müssten sich die Bruttomargen von Azure stabilisieren, die zuletzt sowohl unter knappen CPU- und GPU-Kapazitäten als auch unter gestiegenen Speicherkosten gelitten hätten. Microsoft hatte im vorigen Quartal Investitionsausgaben von 190 Milliarden US-Dollar für das Kalenderjahr 2026 in Aussicht gestellt, ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während der Marktkonsens laut MarketWatch bei rund 233 Milliarden US-Dollar liegt.

Analystenhäuser mehrheitlich bullish für die Microsoft-Aktie

Mit seiner Einschätzung steht Moerdler nicht allein, wenn auch mit unterschiedlichen Kurszielen: Morgan Stanley-Analyst Adam Wood nahm die Aktie am 21. Juli mit einem Kursziel von 600 US-Dollar und der Einstufung "Overweight" neu in die Bewertung auf und verweist auf eine erwartete Beschleunigung des Azure-Wachstums in der zweiten Jahreshälfte. Die Bank of America bestätigte kurz vor den Zahlen ihr Kaufrating mit einem vorsichtigeren Kursziel von 500 US-Dollar. Bei TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft-Aktie bei rund 559 US-Dollar. Von 37 Analysten, die die Aktie bewerten, haben 35 ein Kaufrating vergeben - dem stehen eine "Halten"- und eine Verkaufsempfehlung entgegen.

Ob sich der von Moerdler erwartete Wendepunkt tatsächlich erst in den auf das kommende Quartal folgenden Monaten einstellt, dürfte sich am ehesten daran ablesen lassen, wie sich Azure-Wachstum und -Margen in den Zahlen zum 29. Juli entwickeln und welchen Ausblick das Management für die Monate danach gibt.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0314 19.03.2027 157976479
Long 11.3798 19.03.2027 154716088
Long 312.9451 18.09.2026 157052967
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9533 12.59 125969345
Long 11.8075 6.40 157799627
Long 29.7999 1.11 158150360
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6584 10.52 157336626
Short 8.6929 7.14 157536558
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.51 117915918
Long 10 -4.07 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Galderma-Aktie freundlich: Höhere Umsatzziele nach starkem Halbjahr

Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!