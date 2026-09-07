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Aktie bewertet 07.09.2026 09:48:03

Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Deutsche Bank-Aktie

Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Deutsche Bank-Aktie

Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank
33.35 CHF -0.29%
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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet mit Auftrieb durch steigende Leitzinsen der EZB, wie er am Montag schrieb. Obendrein sieht er in den kommenden beiden Jahren durchaus Überraschungspotenzial durch Impulse des deutschen Investitionspakets, KI-bedingte Effizienzsteigerungen sowie steigende Anlagevolumina.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:32 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 35.36 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 17.36 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 249’886 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 10.7 Prozent aufwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1952 19.03.2027 157053355
Long 11.4554 19.03.2027 157879021
Long 18.7011 18.06.2027 157879024
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1159 11.26 159437028
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 9.7637 6.96 158678806
Short 16.5944 2.89 157784314
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 147103158
Long 8 -12.50 153821608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Short 14’991.72 19.19 SJYB2U
Short 15’282.34 13.84 SYBKYU
Short 15’844.45 8.94 SQRBDU
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Long 13’799.85 19.58 SEBAGU
Long 13’490.76 13.84 STBJYU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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