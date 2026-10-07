Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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07.10.2026 12:22:44
Analyse: Warburg Research bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie wurde von Warburg Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der anstehende Bericht zum dritten Quartal sollte davon geprägt sein, dass das Wachstum im Privatkundengeschäft das stagnierende Investmentbanking ausgleiche, schrieb Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch der Bereich der Geschäftskunden sollte sich positiv entwickelt haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr erscheine derzeit gut untermauert.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.9 Prozent auf 30.51 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 36.04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 1’223’089 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 4.5 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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