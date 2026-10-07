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Aktie auf dem Prüfstand 07.10.2026 12:22:44

Analyse: Warburg Research bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Warburg Research bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von Warburg Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank
27.70 CHF -5.65%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der anstehende Bericht zum dritten Quartal sollte davon geprägt sein, dass das Wachstum im Privatkundengeschäft das stagnierende Investmentbanking ausgleiche, schrieb Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch der Bereich der Geschäftskunden sollte sich positiv entwickelt haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr erscheine derzeit gut untermauert.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.9 Prozent auf 30.51 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 36.04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 1’223’089 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 4.5 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.3188 18.06.2027 160549057
Long 65.0008 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3443 10.37 156741191
Long 12.3458 4.34 161358095
Long 19.7532 1.24 160632536
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.7354 18.15 160187808
Short 9.0969 8.43 160632553
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -15.39 147103158
Long 8 -11.27 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 14’832.71 11.54 SXBVXU
Short 15’276.50 8.41 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’793.53 07.10.2026 17:12:36
Long 13’152.46 18.14 SVB5UU
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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