Analyse: Underperform-Bewertung für Swiss Re-Aktie von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Schweizer Rückversicherers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung habe von geringen Auswirkungen von Naturkatastrophen profitiert.

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Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 10:18 Uhr 0.1 Prozent im Plus bei 136.45 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 15.72 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 247’371 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 2.7 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT



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