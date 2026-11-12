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12.11.2026 12:43:44
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie
UBS AG-Analyst Andre Kukhnin hat sich intensiv mit dem Siemens-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie konnte um 12:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.3 Prozent auf 283.45 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 16.42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 842’671 Siemens-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 21.0 Prozent nach oben. Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Siemens am 12.11.2026
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