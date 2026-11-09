Analyse: UBS AG vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis und der Reingewinn des Rückversicherers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings fehlten Details zur finanziellen Ausstattung, die sicherstellt, dass die Verpflichtungen gegenüber den Erstversicherern auch in Extremszenarien erfüllt werden können (Solvabilität).

Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:55 Uhr 1.5 Prozent im Minus bei 288.60 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 47’019 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13.9 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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