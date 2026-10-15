Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat Airbus nach den letzten Aussagen vor der wegen anstehender Quartalszahlen üblichen Schweigeperiode auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Indikationen des Flugzeugbauers am Vortag habe er nun seine Margenschätzungen für die Sparten Helicopter für das abgelaufene Quartal nach unten korrigiert, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien diese Anpassungen aber für das operative Ergebnis des Gesamtkonzerns nahezu neutral.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:18 Uhr 1.3 Prozent auf 192.70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24.55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 88’434 Aktien. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 0.9 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT



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