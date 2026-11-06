Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen.

Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung.

Aktienauswertung: Die Swiss Re-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:27 Uhr 4.1 Prozent im Minus bei 152.60 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 24.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 581’786 Swiss Re-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 14.9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 26.02.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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