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06.11.2026 12:43:46
Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Sell in neuer Analyse
Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Swiss Re-Aktie aus.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen.
Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung.
Aktienauswertung: Die Swiss Re-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:27 Uhr 4.1 Prozent im Minus bei 152.60 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 24.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 581’786 Swiss Re-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 14.9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 26.02.2027 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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