Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 13:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 208.50 EUR an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 3.60 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 806’497 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das SAP SE-Papier um 1.8 Prozent aufwärts. Am 28.01.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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