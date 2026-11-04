Analyse: UBS AG bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ergebnisse einer ersten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für neue Gaskraftwerke in Deutschland. Der interne Zinsfuss (IRR) für die von RWE gewonnenen Zuschläge, also die durchschnittliche jährliche Verzinsung, die der Energiekonzern von einem neuen Investitionsprojekt erwartet, liegt ihren Schätzungen zufolge bei mehr als 9 Prozent. Damit wäre das von RWE selbst angestrebte Ziel von mehr als 8,5 Prozent übertroffen worden.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:36 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.8 Prozent auf 58.44 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.36 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’738’298 RWE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 31.7 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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