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04.11.2026 12:52:44
Analyse: UBS AG bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska das RWE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ergebnisse einer ersten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für neue Gaskraftwerke in Deutschland. Der interne Zinsfuss (IRR) für die von RWE gewonnenen Zuschläge, also die durchschnittliche jährliche Verzinsung, die der Energiekonzern von einem neuen Investitionsprojekt erwartet, liegt ihren Schätzungen zufolge bei mehr als 9 Prozent. Damit wäre das von RWE selbst angestrebte Ziel von mehr als 8,5 Prozent übertroffen worden.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 12:36 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.8 Prozent auf 58.44 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.36 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’738’298 RWE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 31.7 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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