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Bewertung im Fokus 07.07.2026 11:34:44

Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Sven Weier unterzogen.

Rheinmetall
1050.23 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:18 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.9 Prozent auf 1’140.00 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 40.35 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56’082 Rheinmetall-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 26.2 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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