Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die aktuellen Studienergebnisse von Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose entsprächen dem optimalen Szenario, schrieb Matthew Weston am Dienstag. Er misst dem Mittel in seinem Bewertungsmodell eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu und hat einen Spitzenumsatz von 4,5 Milliarden Dollar angesetzt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:06 Uhr in Grün und gewann 4.0 Prozent auf 128.20 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 9.52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’335’119 Novartis-Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 20.5 Prozent aufwärts. Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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