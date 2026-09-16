Analyse: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Modehändler sei zunächst skeptisch hinsichtlich der Konsumfreude und einer Erholung des Sneaker-Markts, schrieb Yashraj Rajani am Dienstag nach einer Präsentation des Unternehmens. Dies sei im Ausblick für 2026 allerdings berücksichtigt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:57 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.5 Prozent auf 21.42 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 63.40 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 212’369 Zalando-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 15.5 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT



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