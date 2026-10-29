Analyse: So bewertet UBS AG die Vonovia SE-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Wohnimmobilienkonzern vorsichtiger werde, sei den höheren Zinsen und dem damit anspruchsvoller gewordenen Finanzierungs- und Transaktionsumfeld geschuldet, schrieb Charles Boissier am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies auf den nach unten angepassten Ausblick für 2026, erste Signale für 2027 sowie die gesenkten Ziele für 2028.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4.4 Prozent auf 15.75 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 46.03 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4’817’718 Vonovia SE-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 32.0 Prozent zurück. Am 04.11.2026 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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