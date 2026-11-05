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05.11.2026 12:19:46
Analyse: So bewertet UBS AG die Siemens Healthineers-Aktie
Die detaillierte Analyse des Siemens Healthineers-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Konzernumsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, während das bereinigte Ebit dahinter geblieben sei, schrieb Graham Doyle am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Mehrere einmalige Belastungen seien darin bereits berücksichtigt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie decke sich am oberen Ende mit dem Konsens, wobei das Management eine deutlich höhere Inflation einkalkuliere. Allerdings dürften die erheblichen Anpassungen für 2027 sowie künftige Belastungen in Höhe von 200 Millionen Euro durch die Ausgliederung ver Diagnostics-Sparte zu einer verhaltenen Reaktion auf diese Zahlen führen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.9 Prozent auf 44.00 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 13.64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 923’089 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 0.3 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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