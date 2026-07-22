Analyse: So bewertet UBS AG die Novartis-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Das Vorankommen einer Studie zum Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose verlaufe nach Plan, schrieb Matthew Weston nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien der Schweizer überwögen die Risiken, es gebe bessere Gelegenheiten im Pharmasektor, hiess es am Mittwoch in einer Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:36 Uhr 0.6 Prozent auf 126.30 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 8.16 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 595’374 Novartis-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 18.7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 27.10.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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