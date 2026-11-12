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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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Aktie bewertet 12.11.2026 12:49:44

Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Merck
136.84 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Merck konnte um 12:31 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.3 Prozent auf 155.05 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 3.26 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82’869 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 29.0 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka,Merck KGaA
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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12.11.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Merck Neutral UBS AG
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
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Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 133.45 -1.91% Merck KGaA

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