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12.11.2026 12:49:44
Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie
UBS AG hat eine eingehende Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen.
Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Merck konnte um 12:31 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.3 Prozent auf 155.05 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 3.26 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82’869 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 29.0 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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